Auto contromano in autostrada: morto un automobilista trevigiano

Grave incidente sabato mattina, 5 febbraio, nel tratto di autostrada A4 tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste. Poco prima delle ore 9 un automobilista trevigiano ha perso la vita nell'impatto con un veicolo che stava viaggiando contromano.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, l'auto che ha provocato l'incidente ha imboccato la carreggiata est (direzione Trieste) in contromano scontrandosi poi con un altro veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso. L'impatto è stato violentissimo: l'auto guidata dal trevigiano ha preso subito fuoco: per il conducente non c'è stato nulla da fare. Si tratterebbe di un uomo di mezza età residente nella Marca. L'automobilista che viaggiava contromano ha tentato la fuga a piedi, salvo poi essere fermato poco dopo dalla polizia stradale di Gorizia. Ferito lievemente, in stato confusionale e dopo aver camminato per oltre un chilometro, è stato portato all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza del 118 per accertamenti.

La fuga dell'automobilista

Sul posto, oltre al Suem 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. In mattinata è stato chiuso il tratto tra Monfalcone Est, Duino e lo svincolo di Monfalcone in direzione Trieste. Chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia per consentire l’arrivo dei soccorsi. Le code si sono formate tra la barriera del Lisert e Redipuglia per chi proviene da Venezia e il traffico è stato reindirizzato subito dopo il casello del Lisert verso la strada statale 14.