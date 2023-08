Auto esce di strada e si ribalta: tre giovani ricoverati in ospedale

Giovedì nero per la viabilità sulle strade della Marca: verso le 21.15 in Via Negrisia a Roncadelle, un'auto con tre persone a bordo è finita fuori strada ribaltandosi. In ospedale sono finiti tutti e tre gli occupanti del veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano e il personale del Suem 118.

Fortunatamente nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita: C.K. 21enne residente a Farra di Soligo è stato portato in ospedale a Oderzo in codice di media gravità così come un'altro dei tre feriti, il meno grave, anche lui portato al pronto soccorso opitergino. Il terzo ferito, grave ma non in pericolo di vita, si trova invece ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Quello avvenuto in serata a Roncadelle è il terzo incidente stradale avvenuto nelle ultime 24 ore: un bilancio pesantissimo per la sicurezza stradale nella Marca.