Auto nel fosso abbatte un cartello pubblicitario, due feriti

Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Treviso: nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo, poco prima delle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Postioma a Paese per un’auto finita fuori strada, in fossato, contro dei pali di sostegno di un cartellone pubblicitario: ferite lievemente le due persone a bordo, un uomo di 41 anni, A.A. e la 39enne J.G.W. residente a Venezia.

I pompieri arrivati da Treviso, hanno stabilizzato l'auto e aiutato i due feriti, usciti dall'auto in autonomia ma in evidente stato di choc dopo lo schianto, sono stati assistiti sul posto dal personale del Suem 118 e portati in pronto soccorso per ulteriori accertamenti, nessuno dei due è in pericolo di vita. La polizia ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza, a notte inoltrata.