Schianto tra due auto, una finisce nel fosso: 4 feriti in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Treviso, verso le 4.30 della notte appena trascorsa, in via Roma a Villorba, una Fiat 500 guidata da M.V. 33enne italiana ed una Fiat Punto con al volante un 31enne di origini marocchine e a bordo altri tre connazionali ventenni, si sono scontrate in un impatto violentissimo. La 500 è finita nel fosso a lato strada, ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti il Suem 118 insieme ai carabinieri di Treviso e ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i due veicoli. I due conducenti sono stati trasportati in ospedale a Conegliano, entrambi non in gravi condizioni mentre i passeggeri della Fiat Punto sono stati portati al Ca' Foncello di Treviso. Il più grave è O.E.A., 20enne marocchino seduto sul sedile posteriore dell'auto. Meno gravi le condizioni dell'altro passeggero Y.E.B., 21 anni. I rilievi sul luogo dell'incidente sono terminati poco prima dell'alba.