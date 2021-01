Scontro tra due auto, una finisce nel fosso: guidatori in ospedale

Incidente domenica mattina, 24 gennaio, in Via Pietro Sola a Zero Branco. I conducenti delle due auto sono stati ricoverati in condizioni non gravi all'ospedale Ca' Foncello

Domenica 24 gennaio, alle 9.19 di mattina, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un incidente frontale tra due auto in via Pietro Sola, lungo la strada provinciale 65 a Zero Branco. Nell'impatto, violento e rocambolesco, sono rimasti lievemente feriti i conducenti delle due vetture: D.B.A., 28enne italiano, e il 45enne C.C. entrambi trasportati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in ambulanza per le cure del caso. Nello scontro la Fiat Grande Punto alimentata a gas era finita nel fosso a lato della carreggiata ed è stata recuperata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Zero Branco per i rilievi sulla scena dell'incidente.