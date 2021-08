Esce di strada e si schianta contro un palo: 43enne vicentino in ospedale

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 agosto in Via Santa Lucia a Castelcucco: ricoverato a Castelfranco Veneto il guidatore del veicolo, originario di Bassano del Grappa ma residente a Rosà

Non c'è pace sulle strade della provincia di Treviso: nel pomeriggio di lunedì 9 agosto, alle ore 15.16, un nuovo incidente è avvenuto in Via Santa Lucia a Castelcucco.

A finire fuori strada un 43enne originario di Bassano del Grappa ma residente a Rosà, in provincia di Vicenza. L'uomo ha perso improvvisamente il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro un palo a lato della carreggiata: violentissimo l'impatto che ha distrutto completamente la parte anteriore del mezzo. Il guidatore, ricoverato in ospedale a Castelfranco Veneto, è stato ricoverato in condizioni di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale del Suem 118 anche i vigili del fuoco di Montebelluna.