Auto finisce fuori strada, in ospedale mamma e figlio di 16 mesi

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: ennesimo incidente sulle strade della Marca nella mattinata di mercoledì 16 novembre. Protagonisti dell'accaduto una mamma con il figlioletto di soli 16 mesi.

L'uscita autonoma è avvenuta alle 7.55 di mattina in Via Brigata Martiri del Grappa nella frazione di Poggiana a Riese Pio X. L'auto guidata da M.P., 46enne di Loria con a bordo il piccolo T.A., è finita fuori strada. L'asfalto bagnato a causa del maltempo di queste ore sarebbe tra le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 che ha portato madre e figlio al Ca' Foncello di Treviso. Nessuno dei due feriti si trova, per fortuna, in gravi condizioni.