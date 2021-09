Auto finisce fuori strada all'incrocio: tre giovani ricoverati in ospedale

Incidente nella notte di lunedì 20 settembre nel Comune di Ormelle, all'incrocio tra Via Roma e Via Cavalieri di Vittorio Veneto. Due feriti sono stati portati in ospedale a Conegliano, il terzo ad Oderzo

Verso le 2.54 di lunedì notte, 20 settembre, i vigili del fuoco di Motta di Livenza sono intervenuti per un'auto finita fuori strada all'incrocio tra Via Roma e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Comune di Ormelle.

A bordo della Fiat Punto viaggiavano tre giovani residenti a Motta di Livenza. Si tratta di: F.D. nato nel 2002, B.L.D. classe 1998 e G.C.A. del 2001. Due di loro sono stati portati in ospedale a Conegliano mentre il terzo ferito è stato ricoverato a Oderzo, tutti in condizioni di media gravità e non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi del caso.