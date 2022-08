Ubriaco al volante si schianta fuori strada vicino al lago Antille

Pranzo di Ferragosto decisamente sopra le righe per un 60enne trevigiano che, nel pomeriggio di lunedì, è finito fuori strada con la sua auto in Via dei Vegri, a pochi metri di distanza dalle acque del Lago Antille.

L'uomo si è messo al volante dopo aver alzato un po' troppo il gomito: la carambola alle 16.49. L'uomo ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia locale di Treviso per i rilievi del caso. Portato al Ca' Foncello di Treviso, il 60enne in evidente stato di alterazione alcolica, è stato visitato dal personale sanitario. Al momento le sue condizioni non sono gravi. Vigili del fuoco e polizia locale hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente che ha attratto molti curiosi arrivati per il pranzo di Ferragosto al vicino ristorante "Le Papere al Lago".