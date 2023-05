Esce di strada con l'auto e finisce contro un albero: ricoverata in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco martedì mattina, 2 maggio, verso le 9.30 in viale Italia a San Vendemiano. Il soccorso effettuato dalla squadra di Conegliano ha consentito di estrarre dall’abitacolo un'automobilista finita contro un albero.

I.C., 35enne residente in zona, ha perso il controllo della Fiat Panda su cui stava viaggiando complici le condizioni meteo odierne. Rimasta bloccata nell'abitacolo dopo l'impatto, è stata affidata alle cure del personale sanitario per il successivo trasporto in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso, l’intervento è terminato dopo circa un’ora.