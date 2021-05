Auto esce di strada e distrugge la colonnina del gas: due feriti

Uscita di strada nella mattinata di domenica 16 maggio a Fossalunga di Vedelago, lungo la strada regionale Postumia all’altezza dell’incrocio tra via Molino e via Monsignor Lorenzo Crico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pochi minuti dopo le 11 un'auto è uscita di strada e ha divelto una colonnina del gas metano nei pressi di un’abitazione privata. A bordo del veicolo una coppia residente a Trevignano, entrambi classe '82. M.C. è stata ricoverata in codice di media gravità all'ospedale di Castelfranco Veneto. Dalle prime testimonianze dei soccorritori la donna sarebbe incinta. Solo ferite lievi, invece, per il compagno N.F. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che ha sgomberato due abitazioni e gli agenti della polizia stradale che hanno interrotto il traffico lungo la Postumia. Il sindaco Cristina Andretta ha invitato i cittadini a non percorrere questo tratto di strada fino a quando non saranno terminate le operazioni di messa in sicurezza dell'area.