Auto contro furgone in Via Montello: divelta una colonnina del gas

Nel primo pomeriggio di mercoledì 4 agosto vigili del fuoco e Suem 118 sono intervenuti per un incidente stradale a Montebelluna. Due feriti lievi in pronto soccorso, sul posto un tecnico per arginare la fuga di gas

Incidente stadale e disagi alla circolazione in Via Montello a Montebelluna: mercoledì 4 agosto, verso le 14.56, un'auto e un furgone si sono scontrati andando a finire contro una colonnina del gas a lato strada, andata completamente distrutta.

Due i feriti lievi, usciti dall'auto senza bisogno di aiuti: si tratta di A.M., un 42enne residente a Montebelluna, e di M.L.C. una 53enne anche lei di Montebelluna. I due sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Valentino per le visite di accertamento. Entambi hanno riportato ferite lievi nell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto chiamare un tecnico per individuare la perdita di gas e limitare i danni. L'intervento si è concluso verso le 15.39.