Auto contro furgone: morto un ragazzo di 23 anni

Ennesima tragedia sulle strade della Marca: nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 agosto un ragazzo di soli 23 anni, S.M., ha perso la vita al volante della sua auto, finita frontalmente contro un furgone.

Lo schianto è avvenuto verso le 2.30 di notte in via Argine San Marco a San Biagio di Callalta, al confine con il comune di Zenson di Piave. Il 23enne era alla guida di una Volkswagen Golf finita frontalmente contro un furgone Fiat Doblò guidato da un 24enne straniero. Violentissimo l'impatto lungo l'argine: il 23enne ha perso la vita sul colpo mentre il 24enne alla guida del furgone è stato ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, oltre al Suem 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Treviso. La tragedia arriva a meno di una settimana dalla strage di Godega, costata la vita a quattro giovanissimi di 18 e 19 anni. Un'estate segnata dagli incidenti mortali sulle strade della Marca.