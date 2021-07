Auto contro furgone sulla Postumia: tre persone finiscono in pronto soccorso

Due incidenti a distanza di poche ore nel primo pomeriggio di mercoledì 21 luglio sulle strade della provincia di Treviso. Il più grave è avvenuto a Paese, il secondo in Via dell'Artigianato a Loria

Via Postumia

Mercoledì 21 luglio, poco dopo le 14, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in Postumia a Paese per un grave incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un furgone.

Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso G.P.B. il guidatore dell'auto rimasto incastrato tra le lamiere dopo l'impatto frontale contro il furgone su cui stavano viaggiando il 48enne R.S. e il 18enne R.D., entrambi stranieri e ricoverati in pronto soccorso con ferite lievi. Lo schianto è avvenuto davanti alla trattoria "Tre stelle": sul posto si sono precipitati la polizia stradale, il Suem 118 e la polizia locale.

Poco prima invece, alle 13.05, un altro incidente è avvenuto in Via dell'Artigianato a Fonte. Un camion in procinto di svoltare a sinistra si è scontrato con una Fiato Punto che aveva tentato un sorpasso azzardato. All'arrivo sul posto dei soccorsi il guidatore dell'auto ha rifiutato le cure del caso, nonostante avesse riportato qualche lieve contusione. Illeso, invece, il camionista.