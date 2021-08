Schianto frontale tra auto e furgone: due feriti in pronto soccorso

Traffico in tilt nel primo pomeriggio di venerdì 6 agosto lungo la Nuova Strada regionale 308 del Santo: nel tratto tra Boscalto e Loreggia, in provincia di Padova, un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente poco prima delle 13.38.

Violentissimo l'impatto tra i due mezzi: l'auto guidata da un uomo residente in provincia di Rovigo è stata schiacciata contro il guardrail da un furgone condotto da M.P., 68enne residente a Castelfranco Veneto. Entrambi i guidatori sono stati ricoverati in ospedale a Camposampiero in codice di media gravità, nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso e il personale del Suem 118. I due mezzi, finiti a cavallo dei due sensi di marcia, hanno mandato in tilt la viabilità lungo la strada regionale con code che sono andate avanti per buona parte del pomeriggio fino a quando l'area dell'incidente non è stata messa in sicurezza.