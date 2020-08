Incidenti stradali Cordignano / Via Monte Grappa

Esce di strada e si schianta contro un muro, incastrato tra le lamiere

Uscita di strada nella notte di lunedì 10 agosto in Via Montegrappa a Cordignano. Ricoverato d'urgenza in ospedale a Conegliano un 38enne italiano rimasto incastrato nell'abitacolo