Schianto all'incrocio tra due auto nella notte: tre persone ferite

Nuovo incidente sulle strade della Marca: era l'una di notte tra domenica 13 e lunedì 14 agosto quando, all'incrocio tra via Ligonto e via Giardini a Follina, due auto, una Fiat Stilo e una Toyota Yaris si sono scontrate tra loro per cause ancora in corso di accertamento: violentissimo l'impatto.

La Fiat Stilo con al volante un 34enne della zona è finita nel fosso a lato della carreggiata mentre l'altra auto, una Toyota Yaris guidata da un 53enne, con a bordo un passeggero è rimasta sulla carreggiata. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita ma il passeggero della Toyota Yaris ha rimediato una prognosi di 30 giorni mentre i due conducenti una decina di giorni ciascuno. Rilievi di legge a cura dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale del Suem 118.