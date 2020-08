Esce di casa in bici, viene investito da un'auto: ricoverato in ospedale

Disavventura nella prima mattinata di oggi, mercoledì 12 agosto, per un ciclista di 56 anni residente a Istrana. Erano da poco passate le 8 di mattina quando M.F., è stato investito con la sua uauto nei pressi dell'incrocio dell'aeroporto militare.

Stando alla testimonianza della moglie del ciclista, il 56enne era uscito di casa in bici di prima mattina per un tranquillo giro in solitaria. Arrivato all'incrocio dell'aeroporto il tragico impatto con l'auto guidata da G.P., classe 1936 che, abbagliato dal sole, non si è accorto della presenza del ciclista, centrandolo in pieno. Violentissimo l'impatto: il 56enne ha sfondato il lunotto con la schiena per poi venire sbalzato sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 che ha portato in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso sia il ciclista ferito che l'anziano in stato di choc. Prognosi di 30 giorni per il ciclista, sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale.