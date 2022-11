Investita da un'auto, 46enne gravissima al Ca' Foncello

Investita da un'auto mentre attraversa la strada, a pochi metri di distanza dalla caserma dei carabinieri: sono gravi le condizioni di una 46enne, investita sabato mattina, 26 novembre, da un'auto in transito lungo Via Vallonto, a Fontanelle, all'altezza del civico 13.

Poco prima delle 11.30 la donna ha attraversato la strada ma l'auto che stava sopraggiungendo non si è fermata, investendola e lasciandola in gravi condizioni sull'asfalto. Alla guida del veicolo una donna di 75 anni, rimasta illesa ma sotto choc per quanto accaduto. L'anziana ha detto di non aver visto la 46enne attraversare. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto l'elisoccorso di Treviso Emergenza che ha elitrasportato A.C. (queste le iniziali della donna) all'ospedale Ca' Foncello. Per le strade della provincia di Treviso si tratta dell'ennesimo incidente, ancora una volta avvenuto durante il fine settimana. Una scia di morti e feriti che sembra davvero senza fine.