Urtato da un'auto mentre cammina: pensionato si rompe il femore

A Pederobba verso le 11.30 odierne un pensionato del posto, classe 1948, mentre percorreva a piedi via Cavallea in direzione del centro è stato urtato, per cause in corso di accertamento, da una Renault Clio con al volante un 22enne della zona. Il pedone, soccorso e trasportato in ospedale a Montebelluna, ha riportato una lesione al femore e una quarantina di giorni di prognosi. Illeso, invece, il conducente del veicolo. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna.