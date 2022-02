Auto travolge jeep in panne a bordo strada: cinque persone ferite

Pochi minuti prima delle 11 di sabato 5 febbraio un grave incidente stradale è avvenuto in Via Scattolon a Villorba. Lungo la strada ad alto scorrimento, parallela all'autostrada A27, una Jeep Renegade si era fermata in panne a lato della carreggiata. Si trattava di un'auto di prova con a bordo due clienti che volevano acquistarla e il venditore di una nota concessionaria della zona.

I tre erano scesci dal veicolo per capire l'entità del guasto quando un'Audi Q2 guidata da una 23enne della zona ha centrato in pieno la jeep, ingannata dal fatto che l'auto che la precedeva è riuscita a schivare solo all'ultimo il veicolo in panne. Violentissimo l'impatto il cui bilancio è di cinque persone ferite di cui una in gravi condizioni: dei due clienti che volevano acquistare la Jeep una era la 32enne D.G., rimasta all'interno dell'auto perché incinta: ora si trova ricoverata al Ca' Foncello di Treviso. In pronto soccorso sono finiti anche la 23enne alla guida dell'Audi e il ragazzo che viaggiava insieme a lei, entrambi con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco di Treviso e la polizia locale di Villorba.