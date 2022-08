Scontro tra due auto davanti alla gelateria: ferite mamma e figlia

Ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti sabato mattina, verso le 12.15, in Via Mancino a Nervesa della Battaglia per un incidente tra due auto.

A bordo di una delle due vetture viaggiavano mamma e figlia, uscite in autonomia dall'abitacolo ma soccorse dal personale del Suem 118. Lo scontro tra le due vetture è avvenuto all'altezza della gelateria "Il Gelato". Ad avere la peggio M.M. che stava viaggiando insieme alla figlia. Portata in ospedale per accertamenti, non è in condizioni gravi. Solo qualche contusione invece per la giovane. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le due auto.