Auto contro monopattino in Pontebbana: 30enne gravissimo in ospedale

Poco dopo le 8.30 di martedì mattina, 17 ottobre, un nuovo incidente stradale è avvenuto lungo la Pontebbana, nel territorio comunale di Villorba. Coinvolti nello schianto un'auto e un monopattino. Per ragioni ancora in corso di accertamento, la Toyota Yaris è finita contro il mezzo elettrico condotto dal 30enne D.P.

L'incidente è avvenuto nella zona tra il ristorante Due Ragni e la ex concessionaria Volvo, nelle vicinanze dello svincolo autostradale. Il conducente del monopattino è stato sbalzato sull'asfalto. Alla guida dell'auto c'era invece una donna di 43 anni, M.E.S. le sue iniziali. Sul posto si sono precipitati il personale del Suem 118 e gli agenti della polizia locale di Villorba per i rilievi sulla dinamica dell'incidente. Il 30enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Inevitabili, in mattinata, i disagi per la viabilità lungo la Pontebbana.

Il commento del sindaco

«Un incidente che ci deve far riflettere ancora una volta sulla necessità di mantenere alta l’attenzione quando si è alla guida di qualunque mezzo e di rispettare le regole del Codice della Strada. Non esistono altre soluzioni» conclude Francesco Soligo, primo cittadino di Villorba.