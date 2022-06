Cinque incidenti stradali nella notte: gravissimo un bimbo di 4 anni

Notte di incidenti sulle strade della Marca: i soccorritori sono stati impegnati da mezzanotte fino alle prime luci dell'alba in vari comuni della provincia. Il primo intervento, in ordine di tempo, è avvenuto a mezzanotte e cinquanta in Via Pagnana a Castelfranco Veneto dove il 31enne A.A. ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando, finendo nel fosso a lato della carreggiata. Portato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Verso le 2 di notte, i soccorsi sono stati chiamati in Via Nuova Trevigiana a Lughignano per una Nissan Qashqai ribaltata con a bordo tre feriti: il più grave è un bimbo di soli 4 anni, M.M., ricoverato in gravissime condizioni ma non in pericolo di vita. Feriti, in maniera più lieve, anche M.V. di 8 anni e D.C.I. di 37 anni alla guida dell'auto. Fatale un colpo di sonno: il veicolo è finito prima contro un albero a lato della strada e poi nel fosso. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri di Zero Branco. Alle 4.52 è stata la volta di un frontale tra due auto lungo il Terraglio tra Sambughè e Mogliano Veneto: un'Audi S4 guidata da un 42enne di Mestre in stato di ebbrezza alcolica, durante un sorpasso si è scontrata contro una Toyota Yaris guidata da un 56enne di Treviso, rimasto incastrato tra le lamiere ed estratto dai vigili del fuoco. Ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Denunciato l'uomo alla guida dell'Audi denunciato per lesioni personali stradali aggravate da stato ebbrezza alcolica. Patente ritirata. Rilievi a cura del nucleo radiomobile dei carabinieri di Treviso. Alle 5.43 in Via Centa a Villorba un'auto guidata da M.Q.R.V. di origini straniere è finita nel fosso a lato della carreggiata. Infine verso le 4.30 di notte davanti a Fraccaro caffè a Castelfranco un'auto è finita contro un camion. Sul posto gli agenti della polstrada, feriti non gravi.