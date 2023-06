Treviso Mare, nuovo incidente tra auto e moto: tre feriti in ospedale

Ennesimo incidente stradale lungo la Treviso Mare, presa d'assalto nel fine settimana da moltissimi automobilisti diretti verso le spiagge del litorale veneziano. Verso le 11 di domenica mattina, 25 giugno, tra Via Hemingway e Via Ca' Pesaro si sono scontrate tra loro un'auto e tre moto. Il bilancio è di tre persone ferite, tutte fortunatamente in lievi condizioni: si tratta di una ragazza (A.M., 27enne di Roncade), un altro giovane E.M., 28 anni anche lui residente a Roncade e infine un uomo di 83 anni alla guida dell'auto. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, che ha portato i tre feriti all'ospedale Ca' Foncello, e i carabinieri di Treviso per i rilievi. Dopo i rallentamenti avvenuti subito dopo l'incidente, la viabilità è tornata alla normalità in attesa dei lunghi rientri attesi in serata.