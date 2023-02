Pontebbana, auto contro platano: muore bimbo di quattro anni

Pontebbana chiusa al traffico nel primo pomeriggio di sabato 11 febbraio, verso le 13.50 una Bmw con al volante una 34enne straniera, proveniente da Villorba, è uscita di strada in via Dante Alighieri a Spresiano, lungo la Pontebbana.

L'auto guidata dalla donna è finita contro un platano a bordo carreggiata. Violentissimo l'impatto: a bordo del veicolo, oltre alla donna, c'era anche il figlio di soli 4 anni ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e deceduto poche ore dopo l'incidente. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. La 34enne in stato di choc è stata portata in pronto soccorso. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri di Treviso per i rilievi di legge. Disagi inevitabili alla viabilità lungo la Pontebbana.