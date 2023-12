Auto esce di strada e si ribalta nel fosso, conducente miracolato

Attimi di paura nella tarda mattinata di domenica 10 dicembre a Conscio, frazione di Casale sul Sile. Verso le 13.30 una Set Ibiza con alla guida un 23enne di Casier è finita fuori strada ribaltandosi nel fosso a lato della carreggiata.

Il sinistro è avvenuto in via Forlani, strada di campagna non particolarmente trafficata. Nonostante la carambola, che ha fatto finire l'auto sulla fiancata, il giovane alla guida se l'è cavata fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto sono comunque intervenuti i carabinieri di Casier dal momento che il 23enne era rimasto incastrato nell'abitacolo, bloccato dalla cintura di sicurezza. Grazie all'aiuto dei militari il conducente è riuscito a uscire: i vigili del fuoco, chiamati in supporto, non sono intervenuti dal momento che l'auto è stata rimossa dal carro attrezzi.