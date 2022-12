Esce di strada, l'auto si ribalta: 21enne in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade della Marca, nella notte tra Natale e Santo Stefano un ragazzo di 21 anni, L.G.M., residente a Godega di Sant'Urbano ma di origini romene, ha perso il controllo dell'auto su cui stava viaggiando.

Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle due di notte in Via Trento a Cordignano. Violentissimo lo schianto: il veicolo finito fuori strada ha terminato la sua corsa ribaltandosi ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti il personale del Suem 118, i vigili del fuoco di Vittorio Veneto con due automezzi e le forze dell'ordine per i rilievi sulla dinamica dell'incidente. All'arrivo dei soccorsi il giovane era già riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Portato in ospedale, è sottoposto alle visite di accertamento. Le sue condizioni non sarebbero gravi.