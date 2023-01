Auto finisce ribaltata su un fianco, due feriti in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade della Marca, nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 gennaio. Pochi minuti prima dell'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazzale Europa a Mansuè per un’auto finita rovesciata su un fianco, ferite le due persone a bordo. Si tratta di due uomini R.D. 63enne della zona, e C.B., 50 anni, portati a Oderzo e Conegliano non in pericolo di vita.

I pompieri arrivati da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le persone rimase incastrate all'interno dell'abitacolo. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118, stabilizzati sul posto e successivamente trasferiti in elicottero e ambulanza nei due ospedali di Oderzo e Conegliano. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2.30.