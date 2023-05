Auto esce di strada e si ribalta, in tre finiscono al pronto soccorso

Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, verso le 14.30 di sabato 20 maggio. I carabinieri sono intervenuti, insieme a vigili del fuoco e 118 a Pieve del Grappa, in Via 14 Maggio dove una Toyota Yaris guidata da un 45enne ghanese, è finita fuori strada.

A bordo viaggiavano anche altri due familiari del guidatrore, anche loro provenienti dal Ghana. Usciti in codice rosso, i soccorritori del 118 al loro arrivo hanno trovato tutti gli occupanti usciti autonomamente dal mezzo. Annullato l'elicottero e fatta intervenire una seconda ambulanza di Pedemontana Emergenza, assieme alla prima squadra, i feriti sono stati portati con lievi contusioni in pronto soccorso a Castelfranco.