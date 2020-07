Auto fuori controllo, finisce su un fianco e blocca l'intera carreggiata

Venerdì mattina, 31 luglio, alle ore 8.20, sulla strada che collega Santa Maria di Feletto a San Pietro di Feletto, in via Pianale all'altezza del civico 61, una Lancia Ypsilon di colore rosso, è finita su un fianco rimandendo bloccata al centro della carreggiata.

La persona alla guida del mezzo è rimasta illesa e il traffico ha subito lievi rallentamenti. Sul posto una volante della Polizia locale e i Volontari d'Europa che, dopo aver controllato non ci fossero perdite di combustibile o macchie d'olio sulla carreggiata, hanno iniziato a far scorrere il traffico senza spostare i veicoli coinvolti nell'incidente, rimossi in un secondo momento. La situazione è tornata alla normalità già in tarda mattinata al termine dei rilievi sulla dinamica dell'incidente.