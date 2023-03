Scontro tra auto, una si ribalta: feriti i due conducenti

Poco dopo le 9 di domenica mattina, 26 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 203 al chilometro 14, in località La Stanga nel comune di Sedico per lo scontro tra due auto, di cui una finita rovesciata: feriti in due conducenti.

I pompieri accorsi da Agordo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto rovesciata il conducente, che è stato stabilizzato da sanitari del Suem e trasferito in codice rosso in ospedale. Ferito anche l’altro conducente finito contro il muro della strada, assistito dai sanitari e trasferito pure lui in pronto soccorso con un codice di media gravità. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.