Auto sbanda e si ribalta in mezzo alla strada: due persone ferite

Verso le 16.30 del lunedì di Pasquetta, 10 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via 4 Novembre a Selva di Cadore per un’auto finita rovesciata, dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo, rimanendo ferito insieme ad un’altra persona che viaggiava insieme a lui.

I pompieri accorsi da Agordo e con i volontari di Selva di Cadore, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem ed elitrasportati in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prime delle 18:30 con il rientro in sede delle squadre.