Scontro tra auto in Via Roma: due feriti in ospedale

Incidente stradale con due auto coinvolte, venerdì mattina, in via Roma a San Zenone degli Ezzelini. Una Golf proveniente da Bassano del Grappa, guidata da un 76enne residente a Mussolente, è finita contro l'auto di un 42enne filippino.

Il 76enne non si era accorto della coda di auto ferme in strada e, per evitare il tamponamento, ha sterzato colpendo il 42enne straniero, residente a Bassano del Grappa. Entrambi gli automobilisti hanno riportato lievi contusioni e sono stati trasportati al pronto soccorso di Castelfranco Veneto dagli equipaggi di Pedemontana Emergenza Odv e del Suem 118. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.