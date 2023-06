Finisce con l'auto nel torrente, carabinieri si tuffano e lo salvano

I carabinieri della stazione di Asolo hanno salvato la vita ad un automobilista finito, a causa del maltempo, nelle acque del torrente Muson verso le 23 di venerdì sera, 9 giugno, in Via del Maglio.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato l'operaio 34enne, alla guida dell'auto di grossa cilindrata, già uscito da solo dall'abitacolo ma ancora aggrappato al ramo di un albero. Poco dopo l'auto è stata trascinata via dalle forti correnti, inabissandosi nel torrente profondo circa due metri. Vedendo che il 34enne stava rischiando la vita, i carabinieri si sono tuffati nelle acque del torrente per salvarlo, riuscendo a riportarlo a riva illeso. Soccorso da personale dell’ospedale civile di Castelfranco Veneto e sottoposto ad accertamenti sanitari, l'automobilista è in buone condizioni di salute mentre il veicolo, trascinato dalle correnti, è stato trovato sabato mattina a circa mezzo chilometro di distanza dal luogo della fuoriuscita stradale.