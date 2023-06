Auto contro una Vespa, motociclista ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente, poco dopo le ore 18 di domenica 25 giugno, lungo via Redipuglia a Cison di Valmarino. Sulla strada che collega Follina a Vittorio Veneto una Renault Clio, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro una Vespa guidata dal 31enne M.D.L., residente a Follina. Il giovane è stato sbalzato dallo scooter, finendo sull'asfalto e riportando gravi lesioni. L'intervento del Suem 118 ha consentito il trasporto del vespista al Ca’ Foncello di Treviso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi sulla dinamica.