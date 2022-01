Si schianta in auto contro un muretto: 38enne sbalzato fuori dall'abitacolo

Erano le 23.50 di sabato 22 gennaio quando una Smart, guidata dal 38enne A.E.R., è finita contro il muretto di un'abitazione in Via Curti a Vidor. Violentissimo l'impatto che ha sbalzato il conducente, di origini marocchine ma residente a Caerano di San Marco, fuori dall'abitacolo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118. Il 38enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Un sabato sera da dimenticare sulle strade della Marca: 5 incidenti nella notte, con feriti lievi ma che hanno comunque richiesto l'intervento di vigili del fuoco e 118. Oltre a Vidor, gli altri interventi sono avvenuti a Sala di Istrana, San Fior, Casier e Pianzano di Godega. Poco prima dello schianto di Vidor, verso le 22.50, i vigili del fuoco di Conegliano erano intervenuti a San Fior in Via Nazionale per un'altra uscita di strada. Una Mercedes grigia è finita contro un palo della luce. L'uomo alla guida del mezzo ha rifiutato l'ospedalizzazione riportando solo lievi ferite nello schianto. In Via Baracca ad Istrana, nei pressi del cimitero, l'altra uscita di strada della serata. Ferito il conducente. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso, Suem 118 e carabinieri.