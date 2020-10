Incidenti stradali San Pelaio / Via Santa Bona Vecchia, 113

Auto sbanda e si ribalta, conducente in ospedale: è gravissima

Grave incidente in Via Santa Bona Vecchia a Treviso, poco prima delle 13.30 di sabato 17 ottobre. La donna alla guida è stata ricoverata al Ca' Foncello in gravi condizioni