Ubriaco al volante di un bus provoca un incidente e scappa: autista nei guai

Al volante di un autobus di linea extraurbana nonostante fosse ubriaco: un autista 53enne romeno residente di Riese Pio X, D.A., è stato denunciato dalla polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per guida in stato di ebbrezza.

I fatti

È successo nella serata di mercoledì 15 dicembre: tutto ha avuto inizio quando l'autista, mentre stava affrontando una rotonda a Padova, ha urtato un'auto con a bordo una donna incinta e guidata dal marito salvo proseguire tranquillamente la sua marcia come se nulla fosse accaduto. L'uomo al volante della macchina danneggiata lo ha quindi inseguito facendogli più volte i fari e suonando il clacson nel tentativo di fermarlo, ma l'autobus si è arrestato solo alla fermata davanti al municipio di Campodarsego per fare scendere alcuni passeggeri. L'automobilista ha notato nelle vicinanze una pattuglia della polizia locale in servizio, avvisando di quanto era successo. Gli agenti hanno dunque fermato l'autobus, e una volta saliti sul mezzo si sono subito accorti che l'autista non era in condizioni di guidare: l'uomo aveva un forte alito vinoso e presentava evidenti difficoltà nei movimenti.

È stato quindi sottoposto ad un pretest, risultato positivo: a quel punto è intervenuta in supporto una pattuglia del pronto intervento territoriale, coordinata dal vicecommissario Foscaro, e invitato a sottoporsi all'alcoltest l'autista dell'autobus ha fatto segnare un tasso alcolemico prima di 1,55 g/l e quindi di 1,51 g/l, ovvero la soglia sopra la quale vengono applicate le sanzioni massime previste in caso di guida in stato di ebbrezza (arresto da sei mesi a un anno, multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da uno a due anni). Inevitabile, dunque, il ritiro della patente e la denuncia: ora l'autista rischia anche il licenziamento, anche perché in quel momento l’autobus era in servizio con alcuni passeggeri a bordo. Per il codice della strada gli autisti di autobus o di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri con più di 8 posti a sedere devono mettersi alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a zero: ogni valore di tasso alcolemico superiore comporta infatti la guida in stato di ebbrezza, con sanzioni raddoppiate e revoca della patente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La ditta alla quale la società del servizio di linea pubblico aveva appaltato la linea, ha subito inviato sul posto un altro autista per recuperare l'autobus fermo in strada, e i passeggeri hanno potuto così continuare il viaggio salendo sulla corsa successiva. Per fortuna, a parte delle lievi ammaccature riportate dall'auto coinvolta nell'incidente a Padova, non ci sono stati danni per le persone.

Il comandante Antonio Paolocci dichiara soddisfatto: «L'intervento repentino dei nostri agenti ha bloccato l'autobus che doveva continuare la sua corsa ancora per parecchi chilometri, fino al capolinea di Castelfranco Veneto. Pensate che rischio poteva essere per gli altri utenti della strada e per i passeggeri a bordo, con un autista alla guida in stato di ebbrezza oltre la soglia di gravità massima prevista dal Codice della Strada. I nostri agenti erano di pattuglia nelle ore serali nel centro di Campodarsego perché in questo periodo che precede le festività abbiamo predisposto dei servizi speciali di controllo in questa fascia oraria, per garantire più sicurezza in prossimità dei negozi e dei locali pubblici, più frequentati in questa stagione dell'anno, e anche per prevenire possibili reati di tipo predatorio».