Scontro tra auto in A27, Mercedes contromano si incendia

Poteva avere conseguenze tragiche lo schianto avvenuto alle 11.40 di oggi, lunedì 29 gennaio, lungo l’autostrada A27 tra lo svincolo Vittorio Veneto sud e lo svincolo di Treviso nord, all'altezza di Conegliano. Due auto, di cui una in contromano, si è scontrata scontrata semi frontalmente con un altro veicolo e ha preso fuoco: feriti in modo lieve i due conducenti dei mezzi. I pompieri arrivati da Conegliano e Vittorio Veneto, hanno spento le fiamme della Mercedes GLC Coupé, guidata da un 59enne di Pordenone che viaggiando in senso contrario si è scontrata sul lato destro della vettura con il lato destro di una Fiat Tipo, con al volante un 23enne di Castelfranco Veneto. I feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. L’autostrada durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa e dopo un’ora circa è stata parzialmente riaperta. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 14. La polizia stradale della A27 passerà al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nell'area autostradale per ricostruire la manovra del 59enne: non chiaro se sia entrato dal casello di Conegliano o provenisse dalla A28.

Lavori di ripristino

Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 29, alle 6:00 di martedì 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Conegliano e l'allacciamento con la Superstrada Pedemontana Veneta, verso Venezia. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è in transito sulla A27, verso Venezia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Conegliano, percorrere la SP15, la SS13 Pontebbana verso Treviso e la SP102 Var fino a via Scattollon e rientrare sulla A27 alla stazione di Treviso nord; per chi proviene da Conegliano o dal Raccordo di Conegliano (R64) ed è diretto Venezia, percorrere la SP15, poi la SS13 verso Treviso e la SP102 Var fino a via Scattollon e rientrare sulla A27 alla stazione di Treviso nord.