Scontro tra due auto e un furgone, caos in l'autostrada

L'incidente alle 15.20 nel territorio comunale di Casale Sul Sile, in direzione Venezia. Tre feriti lievi trasportati in ambulanza. Sul posto vigili del fuoco, polstrada e Suem 118. L'arteria è rimasta chiusa fino alle 17

E' di tre feriti, tutti lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 15.20 circa lungo la A27, in direzione Venezia, nel territorio Comunale di Casale sul Sile. A entrare in contatto due auto e un furgone. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico fino alle ore 17 quando la circolazione è potuta riprendere regolarmente. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, polstrada e Suem 118. Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata tra la lamiere del suo mezzo. Lunghe code si sono formate in zona.