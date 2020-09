Tragedia in A27: perde il carico, scende a recuperarlo ma viene travolto

Tragedia della strada lungo l'autostrada A27, in direzione di Belluno, poco dopo il casello di Treviso Nord. G.G., 79enne di Mogliano Veneto è stato costretto a scendere dal suo mezzo dopo aver perso del carico che stava trasportanto: un altro veicolo che stava sopraggiungendo lo ha però travolto e ucciso, senza lasciargli scampo. Sul posto sono intervenuti infermieri e medici del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Per i rilievi di legge è giunta una pattuglia della polizia stradale della A27. Solo lievi ferite per il guidatore del mezzo che ha investito la vittima, si tratta del 38enne E.D.

Il comunicato di Autostrade

Poco dopo le ore 17:30, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Treviso sud e Treviso nord, in direzione Belluno, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 21 circa che ha visto coinvolti un’autovettura ed un mezzo pesante e nel quale una persona ha perso la vita. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Al momento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda. Gli utenti che da Venezia sono diretti verso Belluno, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso sud, potranno percorrere la tangenziale di Treviso, seguire le indicazioni per la SS13 Pontebbana in direzione Conegliano e rientrare in A27 alla stazione di Treviso nord.