Scontro tra cinque camion, due feriti: A4 nel caos

Il tratto autostradale della A4 tra il Nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia è stato chiuso per un incidente avvenuto poco prima delle 12,30 di oggi giovedì 1 dicembre. Nel sinistro sono rimasti coinvolti 5 mezzi pesanti. Due persone risultano ferite. Chiuso anche l'allacciamento tra A28 e A4 in direzione Venezia. Nell'impatto uno degli autoarticolati ha sbattuto contro la barriera di sicurezza centrale. A causa dell'urto la barriera è terminata nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Trieste). Proprio a causa di questa ostruzione si registrano code anche nella direzione opposta da San Doná al Nodo di Portogruaro