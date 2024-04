Doppio tamponamento tra camion e auto, caos traffico in autostrada A4

Traffico molto intenso fin dal mattino di oggi, martedì 30 aprile, sull’autostrada A4 in direzione Trieste. Rallentamenti, ben segnalati dai pannelli a messaggio variabile, si sono formati fin dalle 7 lungo il tratto tra San Donà di Piave e il Nodo di Portogruaro. Proprio lungo questa direttrice un’ora più tardi, verso le 8,00, tra Cessalto e San Stino al chilometro 437, si è verificato un primo incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e tre leggeri. Il bilancio è di una persona ferita, non in maniera grave. Il sinistro ha causato ulteriori code. Pochi minuti più tardi, lungo la coda che si era formata, al chilometro 433, è avvenuto un altro tamponamento tra due mezzi pesanti. Uno di questi ha perso il carico di carta. Sul posto il personale della Concessionaria autostradale, il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi e i mezzi di soccorso meccanico che stanno rimuovendo i mezzi e il materiale nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori ingorghi. Per consentire tutte le operazioni è stato chiuso lo svincolo di Cessalto in direzione Trieste.