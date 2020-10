Si schianta contro il guard rail e finisce fuori strada: nuovo incidente in A27

Se l'è cavata solo con qualche lieve ferita l'uomo alla guida dell'auto finita fuori strada giovedì pomeriggio, 1 ottobre, in A27, teatro di un nuovo incidente dopo il tragico schianto mortale di mercoledì 30 settembre in cui ha perso la vita l'imprenditore Gino Gaion di Mogliano.

La fuoriuscita autonoma è avvenuta giovedì pomeriggio alle 16.30. L'auto guidata da P.L., 36enne residente a Belluno, stava viaggiando in direzione Venezia, nel tratto compreso tra i caselli di Treviso Nord e Treviso Sud quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, il veicolo ha perso improvvisamente il controllo finendo contro il guard rail a lato della carreggiata. Violentissimo l'impatto: uscendo fuori strada l'automobile si è capovolta ed è finita ruote all'aria. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella carambola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e un'ambulanza del Suem 118. Il 36enne bellunese se l'è cavata con ferite lievi mentre l'auto è uscita completamente distrutta dall'impatto.