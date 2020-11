Schianto tra camion, chiuso il tratto Portogruaro-San Stino della A4

Tratto autostradale della A4 Nodo di Portogruaro – San Stino di Livenza e allacciamento A4/28 in direzione Venezia chiusi a causa di un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto poco dopo le 15.30. Nello schianto uno dei due autoarticolati ha perso il carico di travi di legno. Non si segnalano feriti. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Il traffico al momento (ore 16) risulta bloccato nel tratto.

Per chi proviene da Trieste è stata istituita l’uscita obbligatoria Portogruaro. Chi proviene da Conegliano e sta percorrendo la A28 non può immettersi in A4 in direzione Venezia.

Nel pomeriggio disavventura anche per un automobilista che si trovava a transitare lungo la A27, tra i caselli di Conegliano e Vittorio Veneto, in direzione di Belluno: il mezzo su cui viaggiava si è incendiato in corsa e l'uomo è stato costretto ad accostare e scendere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano.