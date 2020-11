Autobotte si schianta contro il guard rail, camionista "miracolato"

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, lungo l'autostrada A27, poco prima del casello di Treviso sud, in direzione di Venezia. Un'autocisterna che viaggiava fortunatamente vuota (avrebbe dovuto contenere benzina), a causa di un urto con un veicolo di Autostrade che viaggiava lentamente lungo la corsia di emergenza (un mezzo dotato di segnale luminoso per il controllo delle reti esterne), è finita contro il guard rail che sudddivide le due carreggiate, causando gravi danni e restando incastrata. L'autotrasportatore è rimasto miracolosamente illeso. Al lavoro, per i rilievi e gli accertamenti del caso, la polizia stradale del distaccamento della A27. Il traffico ha subito inevitabili conseguenze, con rallentamenti sulla direttrice Belluno-Venezia. E' stato necessario, per sistemare il guard rail, chiudere in quel tratto sia la corsia sud che successivamente quella nord. Illeso il dipendente di Autostrade, un 45enne, alla guida del veicolo.