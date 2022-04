Carambola tra quattro mezzi in A27, due feriti e traffico rallentato

Quattro veicoli coinvolti e due feriti, entrambi fortunatamente lievi. Poteva avere conseguenze certamente più gravi l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 20 aprile, poco dopo le 9.30, lungo l'autostrada A27, in direzione di Venezia, tre chilometri dopo il casello autostradale di Treviso nord. Lo schianto è avvenuto in particolare al chilometro 19 dove un furgone Mercedes dell'azienda trevigiana De Zottis, con alla guida un 58enne di Castelfranco Veneto, B.M., era fermo per posizionare le segnalazioni di un cantiere stradale che avrebbe dovuto essere avviato. Il furgone è stato tamponato violentemente da un Iveco Daily, guidato da M.K, un polacco di 39 anni: il cassone di questo mezzo è finito nella seconda corsia ed è stato travolto da un Ford Transit condotto da B.G., 48enne di Vazzola. Un trattore stradale con alla guida V.R., 36enne di origini romene ma residente a Pordenone, non ha potuto evitare l'impatto e ha a sua volta finito per colpire il Transit. Fortunatamente gli unici a restare feriti e a dover ricorrere alle cure del pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso, sono stati il 58enne ed il 39enne. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia stradale del distaccamento della A27. L'autostrada fortunatamente non è stata mai chiusa ma la circolazione, per alcune ore, è stata ridotta ad una sola corsia di marcia. La situazione è tornata alla norrmalità nella tarda mattinata, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi e la carreggiata è stata ripulita dai detriti.