500 Abarth si schianta contro il guard rail e si incendia, feriti marito e moglie

E' di due feriti, marito e moglie di 73 e 80 anni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 5 aprile, avvenuto lungo l'autostrada A27, tra gli svincoli di Treviso Sud e l’allacciamento dell’A4, nei pressi dell’area di servizio Sile Ovest. Un’auto, forse per una distrazione del conducente, è finita fuori strada, contro il guardrail e si è incendiata. I vigili del fuoco arrivati da Treviso hanno spento l’incendio della Fiat Abarth 695, mentre la coppia a bordo, usciti dal mezzo autonomamente, seppur feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.