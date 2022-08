In gita in bici si schiantano contro un'auto: feriti due ciclisti

Due ciclisti mestrini stamattina sono rimasti feriti, ma non sono comunque in pericolo di vita. Si tratta di un 64enne e di un 65enne che, mentre percorrevano in bici la SS13 in direzione da Spresiano a Conegliano, giunti altezza di Busco di Ponte di Piave si sono scontrati contro una Volkswagen Golf con alla guida una donna che viaggiava nello stesso senso di marcia. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento e i rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieridella Stazione di Spresiano. Sul posto il Suem 118 e l'elisoccorso.